ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

"Общероссийский народный фронт" обратился в Минцифры с предложением ввести уголовное наказание за подмену номеров телефонов, пишет "Коммерсантъ".

Наказывать в ОНФ предлагают за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. Также в письме движения есть упоминание о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

В Минцифре сообщили, что пока не получили письмо, но отметили, что сейчас "в разной степени готовности" находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров. Что именно за концепции, не уточняется.

Опрошенные эксперты отнеслись к идее скептически. Они напомнили, что подменные номера используют не только мошенники, но и банки, ритейл, сфера услуг для информирования клиентов — на такие номера нельзя перезвонить.