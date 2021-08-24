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ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

фото ЗакС политика ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

"Общероссийский народный фронт" обратился в Минцифры с предложением ввести уголовное наказание за подмену номеров телефонов, пишет "Коммерсантъ".

Наказывать в ОНФ предлагают за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. Также в письме движения есть упоминание о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. 

В Минцифре сообщили, что пока не получили письмо, но отметили, что сейчас "в разной степени готовности" находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров. Что именно за концепции, не уточняется.

Опрошенные эксперты отнеслись к идее скептически. Они напомнили, что подменные номера используют не только мошенники, но и банки, ритейл, сфера услуг для информирования клиентов — на такие номера нельзя перезвонить.

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