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Новости 10:23

Метро и наземный транспорт Петербурга проверили на готовность к сезону дождей

фото ЗакС политика Метро и наземный транспорт Петербурга проверили на готовность к сезону дождей

Петербургские транспортные компании проверили свою готовность к дождливой погоде по поручению комитета по транспорту, сообщили в Смольном.

Метрополитен отчитался о готовности объектов, сил и средств к подтоплениям. На герметичность проверили специальные щиты в проемах вестибюльных дверей, гермозатворы в подземных переходах вестибюлей, на станциях создан запас мешков с песком. На случай проникновения воды в вестибюли станций подготовлены переносные помпы.

В комтрансе рассказали, что в исправном состоянии находятся защитно-герметичные устройства в подземных переходах на станциях "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Московская" (вестибюль 2), "Невский проспект" (вестибюль 1). В меттро готовы помочь коллегам в борьбе с протечками на станциях, которые находятся в режиме временной эксплуатации и не переданы в хозяйственное ведение предприятия: "Бегловая" и "Проспект Славы". Бригада из пяти специалистов Службы тоннельных сооружений метрополитена будет принимать меры на станциях, где проведения таких работ не требуется подготовить проектное решение заранее.

Наземные перевозчики направили в ГУП "Водоканал" обновленный список улиц и перекрестков, где общественный транспорт сталкивался с затоплением проезжей части. Этот список предприятие взяло на контроль для отслеживания состояния дорог во время осадков. 

Ожидается, что региональный центр управления транспортом будет следить в реальном времени за ситуацией на дорогах благодаря системе видеонаблюдения "Безопасный город". Специалисты смогут быстро менять маршруты наземного транспорта в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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