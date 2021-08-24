В РФ насчитали 18,8 тысяч новых случаев коронавируса, в лидеры вышло Подмосковье

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 621 случай инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 794, а сумели поправиться 18 636 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1105 новых больных, в Петербурге – 600 (на 91 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1125. За прошедшие сутки в Петербурге поправился 801 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 39 (накануне – 38).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.