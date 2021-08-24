Познер признал тенденцию "к негласному ограничению" неудобных для власти СМИ

Один из старейших отечественных телеведущих, Владимир Познер, работающий на Первом канале, в ходе общения со своей Instagram-аудиторией порассуждал на тему увеличившегося давления на прессу. Он напомнил, что цензуры в ее хрестоматийном понимании в России по-прежнему нет, поскольку не существует инстанции, выступавшей бы в роли аналога советского Главлита. Однако, по его наблюдениям, ситуация меняется не в лучшую для наименее лояльных к власти журналистов.

"Но есть у нас несомненная тенденция к негласному ограничению тех средств массовой информации, которые так или иначе, в той или иной степени, являются оппозицией к власти, и не важно, телевидение это, печать или интернет. Эта тенденция несомненно просматривается: делаются попытки закрыть, ограничить, приклеить ярлык в отношении вот этих средств массовой информации. Будет ли это продолжаться или развиваться? <...> Пока будет существовать то правительство, та власть, которая существует сегодня, то, видимо, да", - произнес мэтр телевидения.

По его прогнозам, чем дальше будет усугубляться этот конфликт между СМИ и государством, тем меньше доверия будет у общества к действующей власти и тем активнее оно будет искать информацию в зарубежных источниках, как это было в советское время.

Напомним, что только нынешним летом реестр СМИ-иноагентов Минюста пополнился 23 позициями, тогда как всего их 43.

скриншот: вДудь / YouTube