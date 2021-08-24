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Познер признал тенденцию "к негласному ограничению" неудобных для власти СМИ

фото ЗакС политика Познер признал тенденцию "к негласному ограничению" неудобных для власти СМИ

Один из старейших отечественных телеведущих, Владимир Познер, работающий на Первом канале, в ходе общения со своей Instagram-аудиторией порассуждал на тему увеличившегося давления на прессу. Он напомнил, что цензуры в ее хрестоматийном понимании в России по-прежнему нет, поскольку не существует инстанции, выступавшей бы в роли аналога советского Главлита. Однако, по его наблюдениям, ситуация меняется не в лучшую для наименее лояльных к власти журналистов.

"Но есть у нас несомненная тенденция к негласному ограничению тех средств массовой информации, которые так или иначе, в той или иной степени, являются оппозицией к власти, и не важно, телевидение это, печать или интернет. Эта тенденция несомненно просматривается: делаются попытки закрыть, ограничить, приклеить ярлык в отношении вот этих средств массовой информации. Будет ли это продолжаться или развиваться? <...> Пока будет существовать то правительство, та власть, которая существует сегодня, то, видимо, да", - произнес мэтр телевидения.

По его прогнозам, чем дальше будет усугубляться этот конфликт между СМИ и государством, тем меньше доверия будет у общества к действующей власти и тем активнее оно будет искать информацию в зарубежных источниках, как это было в советское время.

Напомним, что только нынешним летом реестр СМИ-иноагентов Минюста пополнился 23 позициями, тогда как всего их 43.

скриншот: вДудь / YouTube

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