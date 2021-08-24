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Новости 13:05

Собянин предложил разрешить московским учителям вести уроки без масок

фото ЗакС политика Собянин предложил разрешить московским учителям вести уроки без масок

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с педагогами и директорами школ перед педсоветом предложил отменить для учителей обязательное ношение масок в школах, передает ТАСС.

Эта обязанность станет рекомендацией. По данным мэрии, от коронавируса в Москве привились около 80% педагогов, отметил Собянин.

"Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", - сказал Собянин.

За последние сутки в Москве выявлено 1 105 новых случаев заражения коронавирусом.

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