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Беглов заявил об "уверенном росте" экономики Петербурга

фото ЗакС политика Беглов заявил об "уверенном росте" экономики Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 24 августа отметил, что экономика региона после спада 2020 года по большинству показателей вышла на докризисный уровень.

- Итоги первого полугодия показывают, что после тяжелого 2020 года экономика города в ряде отраслей перешла к уверенному росту. В ряде секторов идет восстановление, - сказал глава города.

Беглов подчеркнул, что индекс промышленного производства за первые 6 месяцев года составил 108%, а жилья было введено на 70% выше, чем годом раньше.

Председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил, что потери от кризисного 2020 года компенсировали все отрасли кроме сферы туризма. Он, в частности, отметил, что объем ипотечного жилищного кредитования в первом полугодии 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: с 90,3 до 180,0 млрд рублей.

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