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Новости 13:58

Акции "Газпрома" поднялись выше 300 рублей впервые за тринадцать лет

фото ЗакС политика Акции "Газпрома" поднялись выше 300 рублей впервые за тринадцать лет

Акции "Газпрома" 24 августа поднялись в цене, обновив достигнутый в 2008 году максимум, передает РИА "Новости". Утром был зафиксирован рост на уровне 0,85%. Таким образом, цена акций выросла до 300,23 рубля. Индекс акций компании на Московской бирже в это же время вырос на 0,49%.

Эксперты-финансисты напрямую связывают происходящее на бирже с приближением запуска газопровода "Северный поток - 2" и положительными ожиданиями от этого события.

Напомним, что проект "Северный поток - 2" стартовал в 2016 году. Магистральный трубопровод длиной 1234 км, прокладываемый по дну Балтийского моря, будет поставлять газ в Европейские страны, минуя украинскую территорию. Долгое время с проектом пытались бороться США, в том числе путем накладывания санкций на российские юрлица. До запуска газопровода, согласно последним высказываниям официальных лиц, осталось ждать считанные недели.

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