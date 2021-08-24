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Новости 14:22

Центр Чумакова работает над вакциной против коронавирусного штамма "дельта"

фото ЗакС политика Центр Чумакова работает над вакциной против коронавирусного штамма "дельта"

Новому штамму коронавируса "дельта", который многие эпидемиологи считают опаснее предыдущего, в ближайшее время будет противостоять новейшая отечественная вакцина. Над ней сейчас трудятся в центре Чумакова.

"Вопрос о доработке не стоит, это немножко неправильно было бы сказать, это (...) вместо предыдущего "альфа"-штамма в этой вакцине будет присутствовать "дельта"-штамм", - произнес на канале "Россия 24" директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

По всей видимости, в конечном счете вакцина будет состоять из двух компонентов. Несмотря на то, что речь идет о подготовке "адресного" препарата против новейшего типа вируса, Ишмухаметов призывает россиян не пренебрегать имеющимися разработками.

"Ни в коем случае ждать ничего не надо, надо использовать те вакцины, которые существуют на сегодняшний день, потому что процесс создания новой вакцины займет какое-то время", - посоветовал специалист.

Центр Чумакова ранее изготовил вакцину "КовиВак", пользующуюся значительным спросом.

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