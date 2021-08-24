           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:55

В 2021 году СПбГУ стал самым популярным вузом РФ среди иностранных абитуриентов

фото ЗакС политика В 2021 году СПбГУ стал самым популярным вузом РФ среди иностранных абитуриентов

Летняя приемная кампания в отечественные вузы показала, что самым востребованным из них у зарубежных абитуриентов стал СПбГУ, пишет ТАСС со ссылкой на первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ Марину Лаврикову.

Заявления подали около 17 тысяч желающих поступить в главный петербургский вуз, зарегистрированных в странах зарубежья, что на одну тысячу больше, чем годом ранее. В итоге на первый курс документы приняли у примерно 2 тысяч соискателей-иностранцев. Пандемия коронавируса в нынешнем году повлияла на порядок предстоящего обучения.

"Мы будем вести обучение в смешанном формате, который подразумевает, в том числе для иностранных студентов, которые в различным причинам не смогут въехать, что их будут учить удаленно. Мы это уже давно делаем, и никаких глобальных вопросов формат не вызывает. Также мы изначально рекомендовали всем ребятам, которые собирались въехать в РФ, что перед приездом целесообразно пройти вакцинацию в своей стране и приехать уже защищенными, чтобы у нас не испытывать каких-то проблем", - рассказала Лаврикова.

Всего в СПбГУ в 2021 году стремилось поступить около 100 тысяч абитуриентов. Их средний балл ЕГЭ в целом оказался выше 93 баллов. Среди россиян, которым удалось поступить в престижный вуз, свыше 70% составляют граждане, приехавшие из других регионов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru