Глава комитета по внешним связям получил президентскую грамоту

В начале заседания петербургского правительства 24 августа губернатор Александр Беглов объявил о новых наградах и благодарностях, которых удостоились его коллеги.

Так, президентская грамота досталась главе комитета по внешним связям Евгению Григорьеву за его, по словам Беглова, "большой вклад в подготовку и реализацию проекта по созданию памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме".

В свою очередь, почетную грамоту от самого губернатора получил глава комитета по печати Владимир Рябовол за свои усилия в проведении XVI международного петербургского книжного салона.

Наконец, особой благодарности от Беглова удостоился глава комитета по контролю за имуществом Сергей Муравьев — за эффективную государственную гражданскую службу.