Проспект Ветеранов оборудовали современной системой освещения

Почти всю первую половину проспекта Ветеранов на юго-западе Петербурга оснастили энергоберегающими светильниками нового поколения, передает пресс-служба Смольного. Новые уличные фонари и иные источники света появились на промежутке от сквера Виктора Цоя у станции метро "Проспект Ветеранов" до перекрестка с проспектом Маршала Жукова. Кроме того, по-новому осветили пешеходную тропинку, тянущуюся вдоль проспекта от перекрестка с улицей Лени Голикова до парка Александрино.

"Качественное уличное освещение — это комфорт и безопасность горожан. Мы постоянно расширяем и модернизируем нашу систему уличного освещения. Устанавливаем современное эффективное оборудование со светодиодными или энергосберегающими светильниками", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Речь идет о 94 опорных столбах и 119 светильниках. Ожидается, что их работой будут управлять в автоматическом режиме при помощи системы управления наружным освещением, а подключение состоится не позднее сентября. В качестве подрядчика выступает ГКУ "Управление заказчика", подчиняющееся комитету по энергетике.