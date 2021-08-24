Путин предложил распространить выплату военным в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов

Президент Владимир Путин в ходе второго этапа съезда "Единой России" заявил, что единовременная выплата военнослужащим в 15 тысяч рублей распространится, в том числе, на сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных училищ.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Выплаты в 15 тысяч рублей военным Путин пообещал на встрече с единороссами 22 августа. Тогда же он объявил о намерении единовременно выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам: указ об этом Путин подписал 24 августа, выплаты поступят в сентябре.