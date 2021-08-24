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Волонтеры посоревнуются в расчистке Канонерского острова от мусора

фото ЗакС политика Волонтеры посоревнуются в расчистке Канонерского острова от мусора

Южную часть Канонерского острова 4 сентября очистят от мусора около ста волонтеров, передает ТАСС. Мероприятие организует петербургское отделение Всероссийского общества охраны природы, характеризуя его как "соревнования по сбору мусора".

"Принять участие в экологическом баттле может любой желающий — для этого достаточно зарегистрироваться. Мы проводим экобаттл впервые", - рассказала зампредседателя отделения Наталья Калягина.

Победителей будут ждать некие памятные призы.

Отметим, что до 2018 года, пока на ее на территории не разбили Канонерский парк, южная часть острова была "дикой", полностью неблагоустроенной и чрезвычайно замусоренной. Здесь регулярно собирались представители различных субкультур. 

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