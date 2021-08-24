Два петербургских стационара вывели 655 мест из инфекционного коечного фонда

В Петербурге ввиду снижения официальной заболеваемости коронавирусом продолжает сокращаться инфекционный коечный фонд, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

На сей раз обратное перепрофилирование коек случилось в двух стационарах городского подчинения — больнице № 33 и Николаевской больнице. Всего из работы с коронавирусными пациентами в этих двух учреждениях выведены 655 мест.

Если в больнице № 33 уже с 24 августа возобновился плановый прием в хирургическом, травматологическом, урологическом, гинекологическом отделениях, то Николаевская больница, успевшая с начала пандемии обслужить около 7,5 тысяч горожан с COVID-19, пока проходит дезинфекцию.

Таким образом, для петербуржцев с симптомами коронавируса в настоящее время развернуто 5838 инфекционных коек.