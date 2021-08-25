Комитет по печати попросил добавить денег официальным СМИ Смольного

Более 0,5 млрд рублей в бюджете Петербурга на 2022 год необходимо дополнительно предусмотреть на телеканал "Санкт-Петербург", газету "Петербургский дневник" и ее электронную версию, следует из заявки комитета по печати, озвученной на "нулевых" чтениях.

Согласно предварительной редакции проекта бюджета, телеканалу "Санкт-Петербург" город определил бюджет в 1,052 млрд рублей. Глава комитета по печати Владимир Рябовол заявил депутатам, что дополнительно необходимо еще 555 млн. Он объяснил, что из-за секвестирования бюджета 2021 года в его итоговую редакцию не попали порядка 300 млн, которые изначально предусматривались для телеканала. Эти деньги предложено выделить в следующем, 2022 году.

Еще порядка 200 млн будет необходимо на закупку оборудования, необходимого для переезда "Санкт-Петербурга" на новую площадку, добавил Рябовол.

На "Петербургский дневник" в проекте бюджета уже заложили 250 млн рублей. Комитет попросил еще 30 млн.

- Проблема в том, что серьезно вырастают типографские расходы. В 2022 году они примерно на 30% должны подорожать, - объяснил Рябовол.

Депутат Ирина Иванова заявила, что не на 30%, а на 50%. Парламентарии, по ее словам, сейчас печатают агитматериалы и знают это не понаслышке.

Еще 368 млн комитет попросил выделить дополнительно на оформление города к праздникам и фестивалям.

Напомним, совещания по проекту бюджета Петербурга на 2022 год проходят в Мариинском дворце с понедельника, 23 августа.

Сергей Еремеев