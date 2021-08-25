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Новости 12:54

Петербургский юрист хочет отсудить у Первого канала 10 млн рублей из-за новостей, отправивших его к психологу

фото ЗакС политика Петербургский юрист хочет отсудить у Первого канала 10 млн рублей из-за новостей, отправивших его к психологу

Петроградский райсуд Петербурга принял к производству исковое заявление местного юриста Игоря Мирзоева к АО "Первый канал", оповещает объединенная пресс-служба судебных инстанций города.

Мирзоев сетует, что из-за транслируемых на Первом новостей у него якобы появились существенные проблемы со здоровьем, в том числе - ментальным. Связь между душевным самочувствием и телепрограммами узрел психолог юриста, к чьим услугам он вынужден был прибегнуть.

"Истец полагает, что Ответчик нарушает его личные неимущественные права, причиняя нравственные страдания, а также имущественные, выраженные в прямых расходах на восстановление психологического благополучия", - уточнили в судебной пресс-службе.

Мирзоев произвёл подсчет, согласно которому процент новостей о преступлениях, военных конфликтах и катастрофах на Первом канале составляет 78%.

В связи с этим юрист требует от Первого 10 млн рублей компенсации морального вреда и еще 500 тысяч рублей на покрытие медицинских затрат.

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