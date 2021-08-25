Два дома возле Таврического сада стали региональными памятниками

КГИОП включил в реестр культурно-исторических памятников регионального значения дом Соболевых, расположенный по адресу улица Чайковского, 79. Участок земли и здание на нем принадлежали с 1870-х годов семье купца Дмитрия Михайловича Соболева. С приходом советской власти четырехэтажный дом национализировали, большая его часть превратилась в коммунальные квартиры. В 1920-е годы здесь было расквартировано Генконсульство Персии (Ирана).

Кроме того, в список домов-памятников попал дом В.П. Лихачева (улица Чайковского, 83), примечательный, в частности, тем, что в нем жила семья классиков русской литературы - Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, а также известный публицист и критик Дмитрий Философов.

"До наших дней сохранилась историческая отделка не только фасадов дома, но и интерьеров лестниц (мраморные ступени, лепнина, кованые парапеты) и квартир", - говорится в сообщении от комитета.

Свой нынешний облик и в том числе угловую башенку дом Лихачева приобрел на рубеже XIX-XX веков.