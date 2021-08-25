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Доппотребность комитета по соцполитике Петербурга составила порядка 11 млрд рублей

фото ЗакС политика Доппотребность комитета по соцполитике Петербурга составила порядка 11 млрд рублей

Комитет по социальной политике Петербурга в рамках "нулевых" чтений проекта бюджета попросил выделить ему дополнительно в 2022 году около 11 млрд рублей. 

Большую часть этой суммы - 7,1 млрд рублей - планируется направить на реализацию направления "Материнство и детство". В частности, на дополнительное транспортное обслуживание и организацию выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Более 150 тысяч горожан подали документы на получение таких выплат, отметил председатель комитета Александр Ржаненков. 70 тысяч заявок уже подтвердили.

Еще 2,1 млрд попросили дополнительно направить на социальное обеспечение населения, в том числе выплаты региональных соцдоплат к пенсиям, жилищных субсидий и расходы на выплаты отдельным категориям граждан по соцконтрактам. 

На социальное обслуживание населения запросили дополнительно 1,4 млрд рублей. Большую часть этих средств хотят направить на ремонт домов-интернатов, а также улучшение материально-технической базы учреждений соцзащиты, приобретение транспортных средств, оборудования и мебели для 12 бюджетных учреждений.

Согласно презентации комитета, в планируемой редакции бюджета на 2022 год ему выделено 79,3 млрд рублей. Из них 66,4 млрд из городской казны, а 12,9 млрд - из федеральной.

Сергей Еремеев

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