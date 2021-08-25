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Новости 14:53

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом педагога

фото ЗакС политика Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом педагога

Российский глава Владимир Путин одобрил предложение объявить 2023 год в России Годом педагога, информирует ТАСС.

С соответствующей идей выступила участница встречи президента с представителями общественности Екатерина Гришина.

"Хорошая идея, хорошее предложение", - согласился Путин.

Он добавил, что инициатива годная как минимум потому, что в 2023-м будет праздноваться 200-летие со дня рождения педагога Константина Ушинского.

"Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать - объявить 2023 год Годом педагога", - высказался Путин.

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