Путин одобрил идею регулярного поднятия российского триколора в школах

Российский президент Владимир Путин, встречаясь с общественностью 25 августа, поддержал прозвучавшее предложение ввести в школах церемонию обязательного ежедневного поднятия национального флага перед началом занятий, передает ТАСС.

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное", - признал президент.

Помимо идеологической и патриотической составляющей, Путин считает плюсом идеи возможность реализовать ее без существенных затрат. Последние, по его мнению, должен будет взять на себя федеральный бюджет. Проработку инициативы глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая отметила, что действующее законодательство об образовании "не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия".