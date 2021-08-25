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Новости 16:38

В Уфе полиция задержала депутата-навальниста после допроса в СК делу против оппозиционера

фото ЗакС политика В Уфе полиция задержала депутата-навальниста после допроса в СК делу против оппозиционера

В Уфе полицейские задержали бывшего волонтёра штаба Навального*, депутата Русско-Юрмашского сельсовета в Уфимском районе Альберта Гаскарова, оповестила "ОВД-Инфо" его супруга.

Сегодня, 25 августа, утром Гаскаров поехал в региональное управление Следственного комитета на допрос по делу против оппозиционного политика. 

После того, как беседа в СК была завершена, депутата задержали: правоохранители хотят поместить его в ИВС на 48 часов до суда.

По предварительной информации, задержание может быть связано с ещё одним уголовным делом - по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.   

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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