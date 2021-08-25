Муринцы не получат "шаверматорий" вместо Менделеевского бульвара: бизнес договорился с властями

Застройщик "МАВИС" перекупил у компании "Рента Инвест" участок на бульваре Менделеева в Мурино, где за 200 млн рублей должен был появиться фуд-молл, уведомил РБК директор фирмы Артём Гудченко.

Он подчеркнул, что к консенсусу не удалось бы прийти, если бы не грамотный диалог властей с бизнесом.

"В результате наша компания получила адекватное возмещение произведенных инвестиций, а жители Мурино в дальнейшем получат благоустроенную территорию бульвара Менделеева, как объект социальной инфраструктуры", - отчитался коммерсант.

Напомним, что идее появления "шаверматория" на центральной пешеходной улице Мурино крайне воспротивились жители города, вышедшие на стихийный протест и самостоятельно убравшие с бульвара вагончик-бытовку, спешно установленную застройщиком. Кроме того, муринцы положили на место часть снятой плитки.

Ранее 13-й арбитражный апелляционный суд Петербурга счёл незаконным решение главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Андрея Низовского об отмене разрешения на возведение ресторанного молла на бульваре Менделеева. "Рента Инвест" незамедлительно заявила о намерении начать работы на главной муринской улице. Вагончик и бетонные ограждения появились на обозначенном месте ночью 11 августа, участок охраняли два десятка ЧОПовцев.

Фото: "Новости Мурино и Девяткино" / "ВКонтакте"