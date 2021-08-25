           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:58

Муринцы не получат "шаверматорий" вместо Менделеевского бульвара: бизнес договорился с властями

фото ЗакС политика Муринцы не получат "шаверматорий" вместо Менделеевского бульвара: бизнес договорился с властями

Застройщик "МАВИС" перекупил у компании "Рента Инвест" участок на бульваре Менделеева в Мурино, где за 200 млн рублей должен был появиться фуд-молл, уведомил РБК директор фирмы Артём Гудченко.

Он подчеркнул, что к консенсусу не удалось бы прийти, если бы не грамотный диалог властей с бизнесом.

"В результате наша компания получила адекватное возмещение произведенных инвестиций, а жители Мурино в дальнейшем получат благоустроенную территорию бульвара Менделеева, как объект социальной инфраструктуры", - отчитался коммерсант.

Напомним, что идее появления "шаверматория" на центральной пешеходной улице Мурино крайне воспротивились жители города, вышедшие на стихийный протест и самостоятельно убравшие с бульвара вагончик-бытовку, спешно установленную застройщиком. Кроме того, муринцы положили на место часть снятой плитки.

Ранее 13-й арбитражный апелляционный суд Петербурга счёл незаконным решение главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Андрея Низовского об отмене разрешения на возведение ресторанного молла на бульваре Менделеева. "Рента Инвест" незамедлительно заявила о намерении начать работы на главной муринской улице. Вагончик и бетонные ограждения появились на обозначенном месте ночью 11 августа, участок охраняли два десятка ЧОПовцев.

Фото: "Новости Мурино и Девяткино" / "ВКонтакте"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru