"Почта России" собирается вдвое расширить свой сортировочный центр в Петербурге

Руководство государственного монополиста, "Почты России", намеревается до конца 2023 года в два раза расширить свой автоматизированный сортировочный центр в СЗФО, расположенный в Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании, Алексея Федорова.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года будет создана проектная документация, а в следующем году мы уже приступим к физической реализации. <…> Это позволит увеличить мощности центра на 75%", - рассказал он.

По словам Федорова, модернизация позволит принимать и отправлять более объемные и более тяжелые посылки. Автоматизированный центр после усовершенствования должен будет также получить целые отделы международной курьерской доставки и отделы, сосредоточенные на работе с заказами в интернет-магазинах.