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Новости 17:44

Псковского депутата-единоросса проверяет СК

фото ЗакС политика Псковского депутата-единоросса проверяет СК

Единороссом Андреем Корневым из Псковского областного собрания депутатов заинтересовалось региональное отделение Следственного комитета, передает издание "Псковская губерния", которому известно, что проверка касается возможных злоупотреблений депутата на посту директора коммерческой организации "Статус-пресс".

В региональный главк полиции следователи передали аудиозаписи, на которых мужчина, обладающий голосом, который похож на голос депутата, обсуждает закрытие уголовного дела против себя за определенную плату. В местной прокуратуре, между тем, полагают, что представители СК успели нарушить во время своей проверки уголовно-процессуальные нормы.

Коллега Корнева по областному парламенту, Всеволод Козловский, активно вовлеченный в проблему, предполагает, что единоросс мог мошенническим путем вывести десятки миллионов рублей через свою фирму, пользуясь служебным положением.

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