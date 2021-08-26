           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:26

МЧС оповещает петербуржцев о превратностях погоды: в городе заметно усилится ветер

фото ЗакС политика МЧС оповещает петербуржцев о превратностях погоды: в городе заметно усилится ветер

Сегодняшний день, 26 августа, в Петербурге выдастся заметно ветреным, оповестили в пресс-службе МЧС по региону.

Так, в СЗ УГМС уточнили, что начиная с 11–14 часов порывы восточного ветра будут достигать 12–16 м/с. Данное обстоятельство вызовет заметный подъем волн — до 0,8–1,3 метра.

Пришедшая в город погода зависит от атлантического циклона, центр которого расположился на юге Балтийского моря, рассказал ведущий специалист Центра "ФОБОС" Михаил Леус.

"При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы", - поделился специалист.

Следует напомнить, что на выходных в городе заметно потеплеет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru