МЧС оповещает петербуржцев о превратностях погоды: в городе заметно усилится ветер

Сегодняшний день, 26 августа, в Петербурге выдастся заметно ветреным, оповестили в пресс-службе МЧС по региону.

Так, в СЗ УГМС уточнили, что начиная с 11–14 часов порывы восточного ветра будут достигать 12–16 м/с. Данное обстоятельство вызовет заметный подъем волн — до 0,8–1,3 метра.

Пришедшая в город погода зависит от атлантического циклона, центр которого расположился на юге Балтийского моря, рассказал ведущий специалист Центра "ФОБОС" Михаил Леус.

"При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы", - поделился специалист.

Следует напомнить, что на выходных в городе заметно потеплеет.