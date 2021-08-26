Чтобы не повышать взносы на капремонт, Жилком запросил из бюджета Петербурга 3 млрд рублей

Жилищному комитету в 2022 году из казны Петербурга необходимы дополнительные 3 млрд рублей для сохранения существующих взносов на капитальный ремонт с населения. Об этом стало известно во время "нулевых чтений" проекта бюджета 26 августа.

Как рассказал первый заместитель председателя Жилкома Роман Канивцов, годовой бюджет фонда капремонта составляет 18 млрд, при этом с народа удаётся собрать 15 млрд.

– Нам неоднократно поступали замечания от министерства строительства и прокуратуры о том, что мы не выполняем установок региональной программы капитального ремонта, - заметил Канивцов.

По его словам, отставание возникло из-за того, что взносы достаточно длительное время не повышались.

Напомним, с начала 2021 года взносы на капремонт с граждан увеличились в среднем на 3 рубля за квадратный метр. Они составили 11–12 рублей в зависимости от типа дома и наличия лифта.

Общий объем доппотребности Жилкома составил 20 млрд рублей при контрольных цифрах в 27 млрд. По словам Канивцова, о дополнительном выделении 5 млрд рублей комитету уже удалось договориться с финансовым блоком.

Сергей Еремеев