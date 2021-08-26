Жилком намерен выделить на жилищные программы в 2022 году 5 млрд рублей

В Смольном планируют запустить в 2022 году новые жилищные программы вместо заканчивающих свое действие "Расселение коммунальных квартир" и "Молодёжи — доступное жильё". Об этом представители финансового комитета сообщили в ходе "нулевых чтений" 26 августа.

Заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов уточнил, что его ведомство на жилищную политику запросило 5,2 млрд рублей. Ещё 1 млрд планируется направить по линии комитета имущественных отношений, добавил чиновник.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова рассказала, что одна из её избирательниц стоит в общей очереди на улучшение жилищных условий с 1986 года. Представители Жилкома ответили ей, что сейчас жильём обеспечивают горожан, ожидающих в общей очереди с 1980 года.

Напомним, общая дополнительная потребность Жилкома на 2022 год составила около 20 млрд рублей. В эту сумму вошли, в частности, 3 млрд для содержания Фонда капитального ремонта.

Сергей Еремеев