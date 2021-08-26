Смольный не отказался от намерения опубликовать проект Генплана в 2021 году

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга по-прежнему намерен опубликовать проект нового Генерального плана города до конца 2021 года, сообщил в ходе "нулевых чтений" регионального бюджета 26 августа заместитель председателя КГА Максим Стененко.

– По Генплану мы получили замечания от федерального органа государственной власти. Готовим изменения и будем по новой загружать, – рассказал Стененко депутатам.

Отвечая на дополнительные вопросы членов бюджетно-финансового комитета ЗакСа, он подтвердил, что планы публикации остаются прежними — конец 2021 года.

Сергей Еремеев