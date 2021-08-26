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Адвокат Фатьяновой направился в СК — в ее квартире предположительно никого нет

фото ЗакС политика Адвокат Фатьяновой направился в СК — в ее квартире предположительно никого нет

Адвоката Ирины Фатьяновой Олега Фазульянова не пускают в квартиру к экс-кандидатке, где предположительно проходит обыск, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Юрист постучался в дверь, но ему не ответили. По словам корреспондента, в самом помещении тихо.

Фазульянов предположил, что Фатьянову увезли на допрос в Следственный комитет. Он отправился туда же на ее поиски. Связи с Фатьяновой нет.

Напомним, ранее она сообщила, что к ней пришли с обысками. Пока не известно, по какой причине проходят мероприятия. 

Фатьянова — экс-глава Штаба Навального* в Петербурге. Летом 2021 года она решила участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания как самовыдвиженка. До окончания сбора подписей в поддержку своего выдвижения, избирательная комиссия аннулировала выдвижение Фатьяновой. 

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.   

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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