Единый диспетчерский центр петербургского метро откроют в 2026 году

ГУП "Петербургский метрополитен" представил проект создания единого диспетчерского центра, сообщили в Смольном. Его планируется разместить в новом комплексе на станции "Фрунзенская" после ее реконструкции.

Пока движение поездов в метро контролируют в управлении метрополитена, за работу каждой линии отвечают от одного до трех диспетчеров движения и три диспетчера инфраструктуры. Их решили разместить в едином пространстве — "объединенных диспетчерских кругах". Ожидается, что так диспетчеры будут быстро принимать решения и своевременно сообщать о ситуациях на линиях. Работа диспетчеров будет полностью скоординирована, и за счет этого сократится время контроля и управления в обычном графике движения, уменьшатся потери от простоя при выходе из аварийных и других нештатных ситуаций, надеются в Смольном.

Единый диспетчерский центр планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. К этому времени на "Фрунзенской" рекоструируют вестибюль и наклонный ход, установят четыре эскалатора вместо трех, а также построят новый пятиэтажный комплекс с двумя подземными ярусами. Центр разместится на верхних этажах, на нижних ярусах и этажах будут вестибюль, машинный зал и технические помещения станции.