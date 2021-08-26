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Комитет по инвестициям запросил из бюджета 17,1 млн на поездки в Сочи и Канны

фото ЗакС политика Комитет по инвестициям запросил из бюджета 17,1 млн на поездки в Сочи и Канны

Петербург в 2022 году намерен принять участие в международной выставке  MIPIM во французских Каннах, а также в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На эти цели комитет по инвестициям попросил предусмотреть в бюджете города 17,1 млн рублей.

- Мы должны поддерживать имидж, - отметил председатель комитета Роман Голованов в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета в Мариинском дворце.

По его словам, губернатор Александр Беглов уже сообщил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о готовности региона принять участие в сочинском форуме.

В беседе с журналистами чиновники отказались раскрывать проекты, которые город планирует представить на мероприятиях.

В целом дополнительная потребность комитета по инвестициям составила 18,7 млн рублей. В Контрольно-счетной палате отметили, что потребность комитета одна из самых низких среди исполнительных органов власти Петербурга.

Сергей Еремеев


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