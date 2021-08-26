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ГАТИ впервые эвакуировала на штрафстоянку неправильно припаркованные во дворах машины

фото ЗакС политика ГАТИ впервые эвакуировала на штрафстоянку неправильно припаркованные во дворах машины

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) провели рейд по дворам Кировского района, в результате которого впервые на практике ведомства два автомобиля, один — стоявший на газоне, второй — перекрывавший подъезд к мусорной площадке, были эвакуированы на штрафстоянку, оповестили в пресс-службе Смольного.

"Мы получаем очень много жалоб от жителей на нарушение правил парковки во дворах. Зачастую машины перегораживают дорогу так, что люди не могут подойти к своей парадной. Приходится "просачиваться" мамам с колясками. Страдают газоны, которые приходится восстанавливать и обновлять. Такая парковка может иметь и опасные последствия. Проехать не могут не только контейнеровозы с мусором, но и пожарные, и скорая. Если некоторые водители не понимают этого, будем наказывать их", – высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

Нарушителей правил парковки привлекут к административной ответственности. Для рядовых граждан предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей, для юрлиц — 150 тысяч рублей.

Эвакуированные авто будут храниться на штрафстоянке Центра экономической безопасности.

К ежедневному мониторингу ситуации во дворах ГАТИ приступила в июне.


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