Суд оштрафовал Twitter и Facebook на сумму в 32 млн рублей за отказ локализировать данные россиян

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 17 млн и 15 млн рублей за нарушение требований о локализации персональных данных пользователей, сообщили представители столичных судов.

Twitter и Facebook оштрафованы по ч. 9 ст. 13.11 КоАП (повторное невыполнение требований о локализации данных российских пользователей). Также судья оштрафовал WhatsApp по ч. 8 той же статьи КоАП о первичном нарушении: мессенджер оштрафовали на 4 млн рублей.

Уже несколько лет российские регуляторы добиваются от Twitter и Facebook локализации данных российских пользователей. В 2019 году им грозили блокировкой, сервисы отделались штрафами в 3 тысячи рублей. Затем их штрафовали в 2020 году на несколько миллионов рублей.