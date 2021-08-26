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Новости 17:12

В Кронштадте появится памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву

фото ЗакС политика В Кронштадте появится памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву

Петербургский градоначальник Александр Беглов поручил комитету по градостроительству и архитектуре, а также администрации Кронштадтского района изучить возможность установки памятника поэту Серебряного века Николаю Гумилеву на острове Котлин, информирует пресс-служба Смольного.

"Установка памятника на острове Котлин, где прошли первые годы жизни Гумилева, восстановит историческую справедливость. С соответствующим предложением к нам обратились представители писательских и общественных организаций", - отчитался Беглов.

Гумилев родился в Кронштадте: по некоторым данным, он жил в доме на Малой Екатерининской улице (ныне улица Карла Либкнехта), по другим - на Офицерской улице (ныне - Советская).

Беглов напомнил, что поэт включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых тесно связаны с Петербургом (Ленинградом), поэтому монумент в его честь будет изготовлен за счет бюджета города.

В ближайшее время КГА проведет конкурс по выбору эскиза памятника. Изначально рассматривается несколько мест для его установки: на бульваре вдоль улицы Комсомола, либо у дома, где поэт жил.

Беглов вспомнил о Гумилеве не случайно: 26 августа 1921 года его расстреляли.


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