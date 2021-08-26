МО "Ульянка": Обнаруженные КСП нарушения не наносят ущерба бюджету

Муниципальное образование "Ульянка" не согласилось с выводами Контрольно-счетной палаты после проверки органа. Соответствующее обращение МО опубликовало на своем сайте.

Муниципалитет заявил, что якобы обнаруженные нарушения на 72 млн рублей связаны с заключением контрактов без утвержденного бюджета. Траты на эту сумму были целевыми, написали в МО.

С нарушениями еще на 11 млн рублей муниципалитет не согласен и сообщил, что предоставлял в КСП свои возражения. Их контрольно-счетна палата не приняла во внимание, заявили в "Ульянке".

Из всей суммы в 86 млн якобы произошедших нарушений нецелевым признано расходовение только 740 тысяч рублей, отметили в муниципалитете. С этим МО тоже не согласно.

"То есть, получается, что к расходам на общую сумму более 85 млн рублей хоть и есть вопросы у проверяющих, но израсходованы они в целом правильно. Что касается непосредственно указанных нецелевых расходов, то интересна математика проверяющих. Из заключенных с нарушением контрактов на общую сумму 300 тыс. рублей, проверяющие насчитали "ущерба" на 500 тыс. рублей", - сказано на сайте муниципалитета.

МО заявило, что основная часть претензий КСП носит формальный характер и "не наносят реального ущерба местному бюджету".

Напомним, 25 августа контрольно-счетный орган опубликовал доклад по итогам проверки МО "Ульянка". КСП сообщила, что обнаружила 130 нарушений на сумму в 86 млн рублей. Среди них, палата указала на закупку комплектов постельного белья в 2020 году, которое на момент проверки так и не было роздано жителям.

София Саттарова