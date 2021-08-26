Беглов поручил до 1 сентября проверить работоспособность всех светофоров рядом со школами

Петербургский глава Александр Беглов дал районным чиновникам задание проверить работоспособность всех светофоров рядом со школами и в случае необходимости оперативно устранить их неисправности, извещает пресс-служба Смольного.

Кроме светофоров, профильным ведомствам дали задание изучить состояние дорожных знаков, искусственных неровностей, разметки, освещения и ограждений, находящихся поблизости от образовательных учреждений.

"Необходимо обеспечить для детей безопасные маршруты до школы и обратно", - указал градоначальник.

Осенью в петербургских школах пройдёт "Неделя безопасности" и "Единый день детской дорожной безопасности" с участием инспекторов ГИБДД.