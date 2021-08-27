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В первый день сентября Петербург будет полностью готов к отопительному сезону

фото ЗакС политика В первый день сентября Петербург будет полностью готов к отопительному сезону

Все петербургские объекты теплоснабжения будут готовы к использованию в наступающем зимнем сезоне 1 сентября, передает пресс-служба Смольного. На сегодняшний день уровень готовности источников тепла оценивается в 96 процентов.

"Город вкладывает значительные средства в капитальный ремонт теплосетей. Это дает результат — число крупных дефектов на теплосетях сократилось. Также важно вовремя проводить профилактику и текущий ремонт трубопроводов, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение на весь длительный отопительный сезон. Его необходимо провести без сбоев", - приводятся соображения губернатора Александра Беглова.

В течение лета ГУП "ТЭК" проверило более 4700 километров трубопроводов, что привело к замене 592 метров проблемных участков. В свою очередь, после собственных проверок АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заменило около 4500 метров ненадежных коммуникаций.

Решение о периодическом протапливании зданий еще не приняли. По закону, для регулярной подачи тепла нужно, чтобы как минимум пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не превышала 8 градусов. 


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