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Новости 12:30

Вторую часть фонарей Марсова поля демонтировали ради реставрации

фото ЗакС политика Вторую часть фонарей Марсова поля демонтировали ради реставрации

Восемь исторических фонарей, бывших характерной приметой Марсова поля, увезли на ремонтные работы, передает пресс-служба КГИОП. Это - вторая их "партия", другие восемь фонарей, чье состояние было еще хуже, отправились на реставрацию весной прошлого года.

"Эти фонари-путешественники, изначально созданные для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века очень удачно вписались в композицию мемориала на Марсовом поле. Сейчас они продолжили свое путешествие, на этот раз реставрационное - в мастерскую и обратно", - приводится комментарий главы комитета, Сергея Макарова.

Долгое время начать приводить в порядок находящиеся в неудовлетворительном состоянии фонари мешало их отсутствие на чьем-либо балансе: де-юре они никому не принадлежали. Только в 2017 году их закрепили за ГБУ "Ленсвет". Авторство проекта, по которому выполнены фонари, до сих пор в точности не установлено. Существует мнение, что декоративную составляющую разработал Огюст Монферран.

фото: kgiop.spb.gov.ru


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