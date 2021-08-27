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Новости 12:32

Бондаренко поручил лишить премий жилищников в трех районах Петербурга за плохое содержание домов

фото ЗакС политика Бондаренко поручил лишить премий жилищников в трех районах Петербурга за плохое содержание домов

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил лишить премий заместителей глав администраций по ЖКХ, руководителей ГУЖА и управляющих компаний трех районов, сообщили в Смольном.

Таким образом накажут чиновников из Калининского, Красногвардейского и Центрального районов Петербурга. Бондаренко не устроило состояние жилых домов на их территориях: в частности, содержание подвалов и технических помещений.

"Город готовится к зиме, а потому состояние всех технических помещений должно быть надлежащим. Премий по итогам работы должны быть лишены заместители глав и начальники ГУЖА Калининского, Красногвардейского и Центрального районов города. Кроме того, представление о депримировании директоров проверенных городских жилкомсервисов должны быть направлены на рассмотрение советов директоров в сентябре", - приводятся слова Бондаренко.

Проверка жилого фонда продлится до 16 октября, в ее рамках чиновники смотрят, насколько хорошо убраны парадные, дворы, как содержатся подвалы и чердаки.

 


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