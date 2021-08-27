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Новости 12:52

В Белоруссии к удивлению Лукашенко начали производить коньяк

фото ЗакС политика В Белоруссии к удивлению Лукашенко начали производить коньяк

Белорусский президент Александр Лукашенко презентовал новый для своей страны продукт: коньяк местного производства. По этому случаю день 27 августа он назвал особым. На видеозаписи, распространенной пресс-службой его администрации, демонстрируется коробка с надписью "A. Skirmuntt".

"Кто бы мог подумать, что Беларусь сможет производить из винограда коньяк. И, говорят, хороший - в музей пойдет. Какие молодцы", - произносит на записи Лукашенко.

Изготовлением напитка, как и выращиванием винограда, по его словам, занимаются на юге республики, о чем он "никогда не думал".

В разгар пандемии в 2020 году Лукашенко предлагал соотечественникам в качестве профилактического лекарства от коронавируса, существование которого он долго отрицал, водку.


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