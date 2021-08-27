В Петербурге госпитализировали 236 пациентов с COVID-19 за сутки

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 236 пациентов с COVID-19, следует из перечня показателей Смольного.

В стационарах на лечении остаются 3 820 пациентов с коронавирусом и пневмониями, всего для приема подготовлена 5 591 койка. 393 пациента находятся в реанимации, 161 подключен к аппарату ИВЛ. 20 718 пациентов находятся на амбулаторном лечении, бесплатную лекарственную терапию получают на 25 человек больше.

На 27 августа первично привиты от коронавируса 1 464 017 человек. Из них 1 391 175 полностью завершили цикл вакцинации. В городе есть запас вакцины в 488 075 доз.