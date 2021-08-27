Полиция сообщила о якобы подлоге документов в МО "Светлановское" – дело не возбудили

Муниципальный депутат МО "Светлановское" Юрий Мазурик сообщил ЗАКС.Ру, что обнаружил на сайте Минюста зарегистрированные нормативно-правовые акты (НПА) муниципалитета, которые якобы не принимались. Всего мундеп нашел четыре таких документа, среди которых бюджет муниципалитета на 2021 год и регламент МО.

Мазурик сообщил, что для принятия документов за них должно проголосовать минимум 11 депутатов. Однако за перечисленные НПА голос отдало меньшее число его коллег, заявил мундеп. Он рассказал, что обратился с заявлением в полицию и получил ответ в августе (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Согласно письму, правоохранительные органы установили, что за бюджет и регламент действительно голосовали менее 11 депутатов. При этом при передаче документов в Минюст указано обратное – требование о решении большинства членов совета соблюдено.

"Последующее направление всех вышеперечисленных решений в регистр муниципальных правовых актов СПб, иные регистрирующие и надзорные органы государственной власти сопровождалось требуемым набором документов, включая выписки из протоколов заседаний МО. Данные выписки содержат подложную информацию о том, что при голосовании на соответствующих заседаниях МО 23.11.2020 и 24.12.2020, требование <...> не менее 11 голосов "за" было соблюдено", - сообщили в 19 отделе полиции по Выборгскому району.

Там же заявили, что пытались пообщаться по вопросу с главой муниципалитета Яниной Евстафьевой, но она оказалась в отпуске. В разговоре с ЗАКС.Ру Евстафьева сообщила, что сейчас находится на больничном и ничего прокомментировать не может.

Полицейские отказали Мазурику в возбуждении дела, но решили сами написать в прокуратуру с просьбой отменить их постановление об отказе. Мундепу предложили поступить аналогично или обратиться в суд, следует из ответа 19 отдела полиции.

Муниципальный депутат намерен ознакомиться со всеми материалами проверки правоохранительных органов. Также Мазурик, по его словам, планирует обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела:

- Сейчас я напишу в УМВД на то, что принято некомпетентное решение, потому как вы сами установили состав правонарушения и при этом сами прекратили доследственный этап. И напишу в прокуратуру, так как она орган надзора за МВД.

София Саттарова