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Новости 15:26

В квартале Малой Охты обновят уличное освещение до конца 2021 года

фото ЗакС политика В квартале Малой Охты обновят уличное освещение до конца 2021 года

Рабочие приступили к реконструкции наружного освещения в квартале Малой Охты, сообщили в Смольном.

Квартал в границах Таллинской улицы, Новочеркасского, Заневского проспектов и проспекта Шаумяна планируется осветить 260 светодиодными светильниками. Старые уже исчерпали свой ресурс, и на этой территории, где расположены 29 жилых домов, нынешнего уличного освещения недостаточно. Заодно рабочие уберут неизолированные сети электроснабжения, которые по большей части смонтированы на растяжках от фасадов зданий. Пока там ведут земляные работы, чтобы проложить траншеи и установить фундаменты под металлические опоры.

Завершить реконструкцию планируют до конца 2021 года. В Смольном пообещали, что качество освещения квартала повысится в три раза. Новое освещение получат пешеходные дорожки, 14 детских и спортивных площадок, детский сад, лицей, поликлиника, центр реабилитации.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в 2021 году качественное освещение получат 13 кварталов. 

 


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