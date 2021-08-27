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Новости 16:59

В Выборгском районе Петербурга сносят здания советского научного института

фото ЗакС политика В Выборгском районе Петербурга сносят здания советского научного института

Несколько корпусов Института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения, расположенного на улице Курчатова, сносит тяжелая техника, о чем сообщает строительное издание "Канонер".

Известно, что осуществляет работы группа Springald, но неизвестно, что должно будет появиться на участке земли после разрушения построек.

Примечательно, что, насколько известно изданию, основное здание института построили в сталинскую эпоху, в 1936 году, тогда как по документам оно проходит как возведенное в 1965 году.

Двумя годами ранее относившееся к институту здание на улице Академика Константинова тоже снесли.


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