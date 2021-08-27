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Новости 17:14

Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24

фото ЗакС политика Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24

Под Пермью потерпел крушение бомбардировщик Су-24, пишут ТАСС, "Интерфакс" и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источника ТАСС, самолет садился в Перми на дозаправку, а затем через несколько минут после взлета рухнул. "Интерфакс" пишет, что, по предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа техники.

Собеседник агентства утверждает, что оба пилота выжили, катапультировавшись. РИА "Новости" со ссылкой на представителей Центрального военного округа подверждает эти сведения. В ЦВО добавили, что полет Су-24 выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Это уже четвертое подобное крушение самолета за последний месяц. 31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35, 17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного Ил-112В, 18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29. 


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