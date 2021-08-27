В Сестрорецке появился сквер Юрия Никулина

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которым зеленой зоне в Сестрорецке присвоено имя актера Юрия Никулина, сообщили в Смольном.

Сквером Юрия Никулина стала территория между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий разлив. Беглов напомнил, что с Сестрорецком связаны "страницы военной биографии" актера. Никулин в годы советско-финской и Великой Отечественной войн служил в зенитной батарее в районе Сестрорецка.

Топонимическая комиссия одобрила новое имя сквера в июне. С предложением к чиновникам обращался сын актера, худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

18 декабря 2021 года исполнится сто лет со дня рождения Юрия Никулина.