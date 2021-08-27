           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:51

В Сестрорецке появился сквер Юрия Никулина

фото ЗакС политика В Сестрорецке появился сквер Юрия Никулина

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которым зеленой зоне в Сестрорецке присвоено имя актера Юрия Никулина, сообщили в Смольном.

Сквером Юрия Никулина стала территория между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий разлив. Беглов напомнил, что с Сестрорецком связаны "страницы военной биографии" актера. Никулин в годы советско-финской и Великой Отечественной войн служил в зенитной батарее в районе Сестрорецка.

Топонимическая комиссия одобрила новое имя сквера в июне. С предложением к чиновникам обращался сын актера, худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

18 декабря 2021 года исполнится сто лет со дня рождения Юрия Никулина. 

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости27 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru