В России насчитали 19,5 тысячи новых случаев коронавируса, в Петербурге - 1406

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 492 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 17 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 799, а сумели поправиться 19 411 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1498 новых больных, в Петербурге – 1406 (на 11 больше, чем накануне), в Подмосковье – 849. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1378 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 36 (накануне – 33).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.