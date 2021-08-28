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Новости 28 августа, 12:45

Эсеры настаивают на увеличении числа штатных медработников в образовательных учреждениях

фото ЗакС политика Эсеры настаивают на увеличении числа штатных медработников в образовательных учреждениях

Глава фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов в устной форме обратился к Министерству здравоохранения, призвав чиновников обеспечить каждую школу и детский сад хотя бы одним работающим на постоянной основе врачом. По мнению политика, в СССР в этом отношении жизнь была организована грамотнее и лучше.

"Раньше необходимость постоянного присутствия врача или медсестры в школе или детском саду не ставилась под сомнение. Вроде бы и сейчас никто с этим не спорит. Но фактически из-за начавшейся несколько лет назад оптимизации число медработников в детских учреждениях сократилось", - приводит его слова персональная пресс-служба.

Особенность нынешней ситуации, подчеркнул он, состоит в том, что де-юре некоторые образовательные учреждения объединены в одно, тогда как это совершенно разные здания, зачастую удаленные друг от друга на значительное расстояние. Именно в таких случаях депутату Госдумы очевидна нехватка медиков.

"Случись что, сколько его [врача] ждать? Да и о какой эффективности можно говорить, если под надзором такого специалиста оказываются не несколько сот учеников, а больше тысячи?" - задался Миронов риторическим вопросом.


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