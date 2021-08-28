"Таким гостям мы не рады": Собянин обратился к москвичам из-за массовых драк с участием мигрантов

Участившиеся массовые драки, в которых замечены мигранты из республик бывшего СССР, побудили столичного мэра Сергея Собянина опубликовать заявление по этому поводу. Чиновник настроен решительно и выразил свою позицию недвусмысленно: "Так не пойдет, таким гостям мы не рады".

По данным Собянина, в связи с такого рода событиями последнего времени силовики возбудили 800 уголовных дел, выслали примерно 200 гостей страны, а 17,5 тысячи граждан из ближнего зарубежья лишились права на въезд.

"Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", - подытожил мэр Москвы.