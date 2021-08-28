Депутат Боярский похвалил пенсионную реформу и готов был бы проголосовать за нее повторно

Повышение пенсионного возраста в России, случившееся летом 2018 года, стало одной из тем интервью Life.ru с петербургским депутатом Госдумы Сергеем Боярским. Из слов единоросса следует то, что непопулярное решение было по-своему честным и своевременным.

"У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: "Всё в порядке, всё хорошо". А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа", - гласит его довод.

Депутат признался, что и сегодня проголосовал бы за эту инициативу, если бы представилась такая возможность. При этом он раскритиковал позицию коммунистов, которые повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет категорически не приветствуют. По мысли Боярского, КПРФ не несет никакой политической ответственности за решения подобного уровня, и потому критика дается ей легко.